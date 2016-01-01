Антикорупційна прокуратура допитала Онищенка: цей допит був не останній

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Олександр Онищенко

Онищенка допитали в рамках провадження стосовно його заяв про політичну корупцію

Допит народного депутата України Олександра Онищенка у режимі відеоконференції у межах провадження стосовно його заяв про політичну корупцію завершено. Про це повідомив УНН заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

«Допит завершився», - сказав він.

На уточнення, чи повідомив Онищенко якусь важливу для слідства інформацію, Кривенко відповів: «Будемо перевіряти його покази, встановлювати дані. По суті, він підтвердив те, що говорив раніше. Деякі уточнюючі моменти сказав».

Кривенко також повідомив, що Онищенка допитають ще. «Домовлялися (про черговий допит в режимі відео конференції Онищенка. — Ред.), але без конкретики», — зазначив він.

Нагадаємо, на початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка в «скупці» голосів в парламенті через нього і декількох інших депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року Онищенко записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) відомості щодо Онищенка за статтею про одержання хабара. Детективи вже звернулися до Онищенка з проханням надати всі записи для розслідування цієї справи. Поки, за словами Холодницького, заяви нардепа виглядають голослівними, без жодних підтверджень.