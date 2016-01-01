Втікач Онищенко заявив, що ФБР перевірило його на детекторі брехні

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Олександр Онищенко

Федеральне бюро розслідувань США начебто перевірило народного депутата України від «Волі народу» Олександра Онищенка на детекторі брехні

Про це на своїй сторінці в Facebook написав сам Онищенко.

«Агенти ФБР перевірили мене на поліграфі. Чи готовий Порошенко також пройти тест на детекторі брехні?», - написав на Фейсбуці Онищенко.

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.

Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.

Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.

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