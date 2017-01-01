АТО: окупанти продовжують обстрілювати самі себе, щоб дискредитувати Україну, - розвідка

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Командири терористів з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів

Противник продовжує застосувати практику обстрілу власних позицій з метою дискредитації сил АТО та створення «доказової бази» порушень ЗС України режиму припинення вогню. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«8 квітня ц.р. військовослужбовцями одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ обстріляно сусідні позиції зі стрілецької зброї та здійснена доповідь про ведення снайперського вогню з боку сил АТО», - зазначено у повідомленні.

За даними розвідників, триває робота комплексних комісій російського окупаційного командування у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ. Командири бригад (полків) з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів.

«При підготовці до роботи комісії 1 АК з озброєння начальниками служб 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), за вказівкою командира полку, підроблено акти на списання виявленої нестачі стрілецької зброї, боєприпасів, запасних частин до автомобільної техніки та акумуляторних батарей», - зазначили у розвідці.

Як повідомлялось, за минулу добу російсько-терористичні війська збільшили кількість провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України: сили АТО були обстріляні 59 разів, четверо українських воїнів отримали поранення.