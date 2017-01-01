За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ: четверо військових поранено

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Зона АТО

Епіцентром вогневого протистояння залишається приморський напрямок

За минулу добу російсько-терористичні війська збільшили кількість провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України: сили АТО були обстріляні 59 разів, четверо українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Епіцентром вогневого протистояння продовжує залишатись приморський напрямок. Так, морських піхотинців у Широкиному, ворог обстріляв з мінометів калібру 120мм і 82мм, великокаліберних кулеметів, а у Водяному – з 82 міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Мар`їнки. По опорних пунктах поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Новогригорівки ворог гатив з БМП та протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Новотроїцького обстріляли з кулеметів та стрілецької зброї. У районі Березового бойовики вели вогонь по наших воїнах з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку ворог вогнем з озброєння БТР, мінометів калібру 120мм і 82мм накривав захисників Верхньоторецького. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах у районі Пісків. Міномети 82 калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів терористи застосовували проти оборонців Авдіївки та Троїцького. З гранатометів та кулеметів обстрілювались оборонці Кам’янки та Шахти Бутівка, з великокаліберних кулеметів – захисники Опитного. Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував проти нукраїнських воїнів під Новгородським та Луганським. У районах Пісків, Зайцевого та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На луганському напрямку ворог з автоматичних гранатометів обстріляв захисників Новоолександрівки, а по опорних пунктах поблизу Донця вівся ворожий вогонь зі стрілецької зброї.

нагадаємо, управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Горлівці підрозділи бойовиків влаштували перестрілку між собою