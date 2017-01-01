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    Аварія автобуса в Туреччині: МЗС перевіряє інформацію щодо українців

    • Сьогодні, 12:19
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    Загалом постраждало 18 осіб

    Консул України у Туреччині перевіряє інформацію, чи постраждали українці в ДТП на південному заході Туреччини. Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Консул перевіряє цю інформацію», – сказав він.

    Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в аварію потрапив автобус з туристами з Росії. У свою чергу російські ЗМІ писали, що в автобусі перебували українці, проте про кількість і про їхній стан не повідомляється.

    Сьогодні, 18 травня, у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив в аварію, внаслідок чого постраждало 18 осіб. Турецькі ЗМІ заявили, що туристи в автобусі – росіяни.

    Мікроавтобус, який прямував з курортного містечка Бодрум до Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі.

    На місці пригоди працюють представники екстрених служб, потерпілих відправлено до лікарень. За уточненими даними місцевого видання, двоє з 18 поранених – громадяни Туреччини.

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