Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото
- Сьогодні, 21:33
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Фото: Dronarium Україна
Аварія потягів на Хмельниччині
Місце аварії з потягами в Хмельницькій області зняли з повітря
Пасажирський і вантажний потяги, що зіткнулися на станції Нігин в Хмельницькій області, за допомогою дронів зняли з повітря.
Світлини опубліковані на сторінці Dronarium Україна в Facebook.
Як можна побачити на фото, перевернутими виявилися локомотив і два вагони, завантажені щебенем. Пасажирський потяг зійшов з рейок, а один з його вагонів зіткнувся з вагоном вантажного потягу.
Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції Нігин «Південно-Західної залізниці» зіткнулися два поїзди.
В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.