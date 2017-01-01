Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото

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Фото: Dronarium Україна Аварія потягів на Хмельниччині

Місце аварії з потягами в Хмельницькій області зняли з повітря

Пасажирський і вантажний потяги, що зіткнулися на станції Нігин в Хмельницькій області, за допомогою дронів зняли з повітря.

Світлини опубліковані на сторінці Dronarium Україна в Facebook.

Як можна побачити на фото, перевернутими виявилися локомотив і два вагони, завантажені щебенем. Пасажирський потяг зійшов з рейок, а один з його вагонів зіткнувся з вагоном вантажного потягу.

Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції Нігин «Південно-Західної залізниці» зіткнулися два поїзди.

В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.