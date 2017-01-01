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    Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото

    • Сьогодні, 21:33
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    Аварія потягів на Хмельниччині
    Фото: Dronarium Україна
    Аварія потягів на Хмельниччині

    Місце аварії з потягами в Хмельницькій області зняли з повітря

    Пасажирський і вантажний потяги, що зіткнулися на станції Нігин в Хмельницькій області, за допомогою дронів зняли з повітря.

    Світлини опубліковані на сторінці Dronarium Україна в Facebook.

    Як можна побачити на фото, перевернутими виявилися локомотив і два вагони, завантажені щебенем. Пасажирський потяг зійшов з рейок, а один з його вагонів зіткнувся з вагоном вантажного потягу.

    Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції Нігин «Південно-Західної залізниці» зіткнулися два поїзди

    В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.

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    Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото
    Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото
    Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото
    Аварія потягів на Хмельниччині: оприлюднені моторошні фото

    потяг аварія Україна
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