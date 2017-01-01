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    Авдіївка залишається без світла і води

    • Сьогодні, 10:22
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    Теплопостачання міста станом на ранок 19 лютого здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу

    Жителі Авдіївки через обстріли з боку бойовиків залишаються без електропостачання та води. Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «18 лютого, попередньо в результаті бойових дій, сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до м. Авдіївка (близько 22 тис. населення)», - йдеться в повідомленні.

    Також тимчасово припинено водопостачання міста. Теплопостачання міста станом на ранок 19 лютого здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів), інформують в ДСНС. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, планують забезпечити електроенергією від 12 генераторів ДСНС (40-110 кВ та 600 кВ).

    Сьогодні, 19 лютого, планують розпочати обстеження лінії електропередач щодо виявлення пориву та проведення ремонтно-відновлювальних робіт, зазначається в повідомленні.

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