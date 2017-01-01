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    Авдіївський коксохім відновив роботу

    • Сьогодні, 22:18
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    Авдіївський коксохімічний завод
    Авдіївський коксохімічний завод

    Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства

    На Авдіївському коксохімічному заводі після трьох місяців вимушеного простою введено в експлуатацію друге виробниче крило.

    Про це повідомляє прес-служба «Метінвесту».

    «Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства. Це дало можливість повноцінно працювати всьому чотирьохтисячному колективу коксохіму», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу.

    Два коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й хімічні цехи. В результаті частина працівників підприємства виведена в оплачуваний простій.

    6 травня було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

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