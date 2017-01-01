Авдіївський коксохім відновив роботу

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Авдіївський коксохімічний завод

Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства

На Авдіївському коксохімічному заводі після трьох місяців вимушеного простою введено в експлуатацію друге виробниче крило.

Про це повідомляє прес-служба «Метінвесту».

«Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства. Це дало можливість повноцінно працювати всьому чотирьохтисячному колективу коксохіму», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу.

Два коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й хімічні цехи. В результаті частина працівників підприємства виведена в оплачуваний простій.

6 травня було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.