Авдіївський коксохім відновив роботу
- Сьогодні, 22:18
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Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства
На Авдіївському коксохімічному заводі після трьох місяців вимушеного простою введено в експлуатацію друге виробниче крило.
Про це повідомляє прес-служба «Метінвесту».
«Роботу відновили чотири структурні підрозділи підприємства. Це дало можливість повноцінно працювати всьому чотирьохтисячному колективу коксохіму», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу.
Два коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й хімічні цехи. В результаті частина працівників підприємства виведена в оплачуваний простій.
6 травня було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.