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    Авіаносна ударна група ВМС США прибуде до Корейського півострова до кінця квітня

    • Сьогодні, 10:44
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    USS Carl Vinson
    Фото: wikipedia.org
    USS Carl Vinson

    В США вважають, що мирна денукліаризація КНДР все ще можлива

    Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» до кінця квітня прибуде в Японське море, заявив в суботу віце-президент США Майк Пенс.

    Він зробив цю заяву на прес-конференції в Австралії, куди приїхав в рамках свого азіатського турне. Ядерна та ракетна програми КНДР стали однією з головних тем на переговорах Пенса з лідерами країн цього регіону.

    За словами Пенса, мирна денукліаризація Корейського півострова все ще можлива, оскільки Вашингтон налагоджує відносини з Пекіном.

    КНДР і США в останні час зробили на адресу один одного ряд різких заяв. Північна Корея попередила, що відповість на можливу ядерну удар з боку США власним ударом. Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, знову пообіцяв «вирішити проблему» КНДР.

    11 квітня президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox, що США відправляють «дуже потужну армаду» в сторону Корейського півострова.

    Його слова викликали бурхливу реакцію в Східній Азії, де запідозрили, що США готуються до превентивного удару по Північній Кореї. Проте 19 квітня з'ясувалося, що кораблі вирушили не на північ, до Японського моря, а в іншу сторону - до Австралії - для запланованих навчань з австралійськими військовими.

    На наступний день представники Білого дому і Пентагону уточнили, що ніякої помилки в словах Трампа не було, так як похід «Карла Вінсона» спочатку планувався по маршруту до Корейського півострова через Австралію.

    Нагадаємо, Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом в тому випадку, якщо влада країни буде слідувати політичному курсу США щодо Пхеньяна.

    «Карл Вінсон» (англ. USS Carl Vinson (CVN-70)) — авіаносець ВМФ США, третій в класі авіаносців «Німіц». Був названий на честь Карла Вінсона, американського конгресмена від штату Джорджія.

    Джерело: BBC

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