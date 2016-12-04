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    Австрійський телеканал вибачився за згадку про «російський Руслан»

    • Сьогодні, 21:46
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    У сюжеті журналісти назвали «Руслан» «російським вантажним літаком»

    Австрійський телеканал ORF попросив вибачення у посла України в Австрії Олександра Щерби за помилкову назву українського літака Ан-124 «Руслан» російським.

    Про це повідомив Олександр Щерба.

    «Шановний пане посол! Ми просимо вибачення у вас за цю помилку. У нас не було наміру ставити під сумнів суверенітет України», — йдеться у відповіді телеканалу на вимогу Щерби виправити помилку.

    Сам Щерба до цього публічно звернувся до каналу ORF.

    «У сюжеті журналісти назвали «Руслан» «російським вантажним літаком». Україна — не Росія, і ніколи не буде нею. Такі дрібниці комусь можуть здатися несуттєвими, але в деяких випадках вони дуже важливі. Ми пишаємося нашими літаками», — написав він.

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    Австрія літак посол
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