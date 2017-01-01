Автобуси з біженцями заблокували під Алеппо

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Фото: REUTERS Евакуація населення з чотирьох міст у Сирії призупинена.

Повстанці вимагають звільнити понад 700 ув'язнених

Евакуація населення з чотирьох оточених міст у Сирії призупинена.У ніч на четвер, 20 квітня, понад три тисячі людей були заблоковані в автобусах на контрольно-пропускному пункті Рашидин поблизу Алеппо, який контролюють повстанці. Про це повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, що посилається на дані мережі своїх активістів, як пише DW.

Повстанці, які виступають у сирійському конфлікті проти уряду Башара Асада, заявили, що пропустять близько 60 автобусів з евакуйованими лише після того, як уряд звільнить понад 700 ув'язнених з їхніх лав, та доставить їх у підконтрольні повстаням регіони. Автобуси перевозили людей з двох міст з переважно шиїтським населенням - Фуї та Кафраї. Обидва міста розташовані на північному заході провінції Ідліб, підконтрольні уряду, але оточені повстанцями.

Нагадаємо, 14 квітня розпочалась евакуація з чотирьох міст Сирії, що перебувають в облозі.