Суд арештував мерседес судді-хабарника із Кропивницького

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Микола Сарап

Служителя Феміди підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів

На автомобіль марки Mercedes-Benz, моделі 300D, який належить судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Миколі Сарапу, накладено арешт за клопотанням Генпрокуратури.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 23 січня.

З матеріалів справи стало відомо, що суддя Сарап вимагав у представника підсудного 3 тис. дол. за винесення вироку, не пов'язаного з позбавленням волі. До корупційної схеми служитель Феміди залучив адвоката як посередника.

Передача частини коштів у розмірі 1 тис. дол. відбулася 4 січня 2017 року біля будівлі Кіровоградського районного суду у руки адвокату-посереднику. Другу частину коштів на суму 2 тис. дол було передано 16 січня. Того ж дня посередник передав судді Сарапу 1000 доларів, а стільки ж залишив собі.

16 січня працівники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди затримали суддю Кіровоградського районного суду Миколу Сарапу.

Під час обшуку автомобіля судді правоохоронці виявили «хабарницьку» 1 тис. дол. Ще тисячу доларів було знайдено у помешканні адвоката, який брав участь у схемі.

Проти судді Сарапа відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).