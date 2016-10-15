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    Автомобіль з прикордонниками перевернувся на дорозі: є загиблі

    • Сьогодні, 07:01
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    У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії

    В напрямку від Каланчака до Преображенки (Херсонська область) автомобіль із працівниками Держприкордонслужби потрапив в ДТП.

    Один чоловік загинув, ще двоє травмовані, повідомляє «Українська правда» з посиланням на помічника начальника Херсонського прикордонного загону Івана Шевцова.

    Як повідомив Шевцов, ймовірно, водій не впорався з керуванням автомобіля. Внаслідок чого авто з'їхало у кювет і перевернувся.

    У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії.

    Ще двоє доставлені в Каланчацьку районну лікарню.

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