Автомобіль з прикордонниками перевернувся на дорозі: є загиблі

У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії

В напрямку від Каланчака до Преображенки (Херсонська область) автомобіль із працівниками Держприкордонслужби потрапив в ДТП.

Один чоловік загинув, ще двоє травмовані, повідомляє «Українська правда» з посиланням на помічника начальника Херсонського прикордонного загону Івана Шевцова.

Як повідомив Шевцов, ймовірно, водій не впорався з керуванням автомобіля. Внаслідок чого авто з'їхало у кювет і перевернувся.

У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії.

Ще двоє доставлені в Каланчацьку районну лікарню.