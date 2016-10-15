Автомобіль з прикордонниками перевернувся на дорозі: є загиблі
- Сьогодні, 07:01
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У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії
В напрямку від Каланчака до Преображенки (Херсонська область) автомобіль із працівниками Держприкордонслужби потрапив в ДТП.
Один чоловік загинув, ще двоє травмовані, повідомляє «Українська правда» з посиланням на помічника начальника Херсонського прикордонного загону Івана Шевцова.
Як повідомив Шевцов, ймовірно, водій не впорався з керуванням автомобіля. Внаслідок чого авто з'їхало у кювет і перевернувся.
У результаті ДТП один прикордонник загинув на місці аварії.
Ще двоє доставлені в Каланчацьку районну лікарню.