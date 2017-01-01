Автомобільний рух на в'їздах до столиці залишається ускладненим – поліція

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Грубих порушень правопорядку наразі не зафіксовано

Через акції мітингувальників на в'їздах до Києва ускладнено рух транспорту. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів перебувають на в’їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Машини припарковано у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений», – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.

Нагадаємо, на трасах під Києвом мітингувальники підпалили шини.

Як зазначають організатори акції протесту у Facebook, вони вимагають ухвалення законопроекту №5567 (щодо створення сприятливих умов для використання автомобілів з іноземною реєстрацією).