Протести на в'їздах до Києва: Житомирська траса охоплена димом від палаючих шин

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Учасники акції виступають проти затягування прийняття законопроекту 5567

Активісти, що підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, продовжують блокувати усі в'їзди до Києва.

Протестувальники вже почали заважати руху автомобілів чорним димом від шин на Житомирській траси. Також частково заблоковано рух з боку Борисполя. Вони вимагають ухвалити закону про зміни до Митного кодексу без зволікань.

Нова редакція передбачає пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією: якщо раніше, аби завести до України вживане європейське авто, потрібно було або кожні 5 днів перетинати кордон або робити це через іноземну фірму, то зараз українці мали б змогу сплативши на митниці річний платіж легально пересуватись, не розмитнюючи транспортний засіб.

Річний платіж порівняно невеликий: близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля. Утім з кожним роком він буде збільшуватись. Під дію цього закону потрапляють лише автомобілі, причіпи та мотоцикли, що старші 7 років.

Люди кажуть, що сьогоднішня акція протесту - це лише попередження, щоб не затягувалося прийняття змін до кодексу.

Раніше у Національній поліції попередили про можливе часткове зайняття проїжджої частини на в’їздах до Києва учасниками заходів на підтримку врегулювання транзиту й тимчасового ввезення особистого транспорту.

Як зазначають організатори акції протесту в Фейсбуці, вони вимагають ухвалення законопроекту №5567 (щодо створення сприятливих умов для використання автомобілів з іноземною реєстрацією).