Азаров профінансував сепаратистську акцію в Рівному - СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров

У Рівному були використані плакати «Рівненська народна республіка», «Боротьба з бурштиновою мафією» тощо

Російські спецслужби з використанням українських патріотів та спекуляцією на темі боротьби з незаконним видобутком бурштину намагаються просувати ідею створення так званої «Рівненської народної республіки».

«Слід зазначити, що спецслужбами РФ проводиться щільний моніторинг наших загальнодержавних та регіональних проблем, які потім використовуються у якості основи для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки. Наступною темою, на якій вирішили зіграти наші візаві, стала так звана «бурштинова тематика», - сказав Грицак.

Голова СБУ повідомив, що ініціатором акції, націленої на блокування Рівненської ОДА, став лідер радикальної організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується у Росії та співпрацює зі спецслужбами РФ. «10 травня за вказівкою Дульського зловмисники здійснили спробу зібрати масовку для блокування Рівненської обласної державної адміністрації під гаслами боротьби з бурштиновою мафією. Для цього вони задіяли цілу купу студентів та рівненських ПТУ», - повідомив Грицак.

До фінансування «протестної акції» долучився базований у Москві так званий «комітет порятунку України» на чолі з екс-прем'єром Азаровим. «Нами задокументований факт, ви знаєте про цей «комітет порятунку України», який очолює екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров. Зокрема, через кур’єра Дульським було передано для організаторів цієї акції 4 тис. дол. США. Крім того, за участь у цій акції студенти отримали по 200 грн на особу», - повідомив голова СБУ.

«Протестну» акцію було заблоковано до початку проведення. Співробітниками Служби безпеки було затримано одного місцевого мешканця та двох приїжджих організаторів з Києва. «Вони підтвердили, що зловмисниками є особи, які на сьогодні переховуються саме на території РФ. Тобто, організатори з Москви, а саме — Микола Дульський та «комітет порятунку України», - повідомив Грицак.

Також спецслужбою було вилучено плакати провокаційного змісту та відеозаписи інструктажу учасників акції, зокрема, щодо поведінки у разі появи співробітників правоохоронних органів.

«У Рівному були використані плакати «Рівненська народна республіка», «Боротьба з бурштиновою мафією» тощо. І на плакаті був зображений двоглавий орел», - заявив голова СБУ.

Під час санкціонованих обшуків на квартирах організаторів цих фейкових акцій співробітниками спецслужби було вилучено засоби зв’язку, переписку, а сьогодні вночі під час проведення слідчих дій в одного з організаторів вилучено боєприпаси.

«Відкрито кримінальне провадження за частиною 2-ю статті 110-ї. Це — посягання на територіальну цілісність та недоторканність України», - заявив Грицак.

Нагадаємо, суд заарештував 32-річного мешканця Києва, який організував у місті Рівне несанкціонований мітинг за створення «Рівненської народної республіки».

Джерело: Укрінформ