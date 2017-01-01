Азовське море може залишитися без риби

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Для відновлення екосистеми Азовського моря необхідно мінімум на 5 років заборонити промисел у його водах

Ресурси Азовського моря практично знищені. З 40 промислових видів риб для повноцінного вилову залишилось лише три (тюлька, бичок та хамса), інші виловлюються в мізерній кількості. Про це повідомила прес служба Асоціації рибалок України.

Як вирішення проблеми, вчені пропонують припинити промисловий вилов риби у водах Азова хоча б на 5 років. Саме стільки потрібно, щоб море почало повертати свій рибний потенціал вважають вони.

За даними Держекоінспекції Мінприроди України, за останнє десятиліття більш ніж у двадцять разів знизився обсяг вилову піленгаса, в п’ять разів ― судака, в сім ― камбали-калкана.

Еколог Геннадій Молодан, директор Національного природного ландшафтного парку «Меотида», переконаний, що настільки критичної ситуації ще не було.

«Азовське море згубила безвідповідальні сть і жадібність. Жоден вид риби не пропав просто так. Але не все так погано ― властивість екосистеми до самовідтворення ще не втрачена, тому треба негайно приймати жорсткі заходи в галузі охорони та відтворення рибних запасів», ― сказав пан Молодан.

Він переконаний, що промисловий лов риби в Азовському морі треба заборонити не менш ніж на 5 років.

«Думаю, що повернути Азовському морю колишній потенціал можна за однієї умови ― якщо закрити промисловий вилов на 5 років. Вудкою ― лови, ніхто не проти, але знай: вийдеш у море з сіткою або тралом ― отримаєш "статтю". При чому жорсткі заходи потрібно вводити як українській, так і російській стороні», ― додав еколог.

Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України, переконаний, що пряма заборона промислу не повинна бути самоціллю, вона без Програми раціонального, цивілізованого використання водних біоресурсів Азовського моря в гармонії з природою, нічого не дасть. А шкоди може заподіяти вдосталь. Не усі види риб сьогодні знаходяться в депресивному стані. Деякі з них: хамса, тюлька, бичок настільки численні, що промисел виловлює лише одну третину від дозволеної наукою кількості. Тому к будь якому використанню рибних зграй Азовського моря треба підходи відбіркове.

Якщо потрібно зменшити промисловий вилов тих видів риби, які це потребують, то в свою чергу треба перенаправити промисел на ті види численність яких знаходяться в задовільному стані. При цьому не варто ставити якихось часових бар'єрів для природи ― 5 або 8 років, за які вона повинна відродитися. Нехай наука відстежує динаміку відновлення рибних зграй, які зараз знаходяться в депресивному стані. Без сумніву треба прагнути відновити рибні запаси Азовського моря хоча б до рівня 1991 року.

Також треба пам’ятати, що Азовське море використовується нами разом з Російською Федерацією, і тому є Постійно діюча Українсько-Росій ська Комісія яка прописую й затверджує правила лову, та кількість вилову (допустимі ліміти). Тільки за допомогою продуманої до дрібниць міждержавної програми можна вирішити питання зниження кількості деяких видів риби. Він зауважив, що Продовольчу програму, яка призвана наповнювати наш споживчий кошик вітчизняною рибною продукцією ніхто не відміняв. А сьогодні азовські рибалки виловлюють майже половину від всього вилову в країні.

- Сьогодні на грань виживання поставлені осетрові види риби. Які через незадовільний екологічний стан Азовського басейну, браконьєрство та нерозумне ведення промислу знаходяться як вимираючи види в Червоній Книзі України. Також сьогодні від цих же причин, та ще й майже повним втрачанням природних нерестовищ дуже потерпає вселенець Азовського моря – пілінгас. Без усякого сумніву в останній час зграї пілінгасу катастрофічно поріділи. Як що у 2007 році його виловили 2 236 тонн, то у 2016 ці показники скоротилися до 109 т. На сьогодні природа дуже вразлива від господарської діяльності, вона стала залежною від людини. Тому не треба забувати про відродження практики штучного зарибнення Азовського моря аборигенними видами риб, а також вселенцем - пілінгасом. Знижаючи промисел треба надати бізнесу всі умови для розвитку Аква та марікультури, що включає в себе садкові господарства, а також мідійні і устричні ферми, ― додав Олександр Чистяков.

«Азоврибохорона» повідомила, що у 2016 році в Азовському морі виловлено рекордну кількість риби та водних ресурсів ― майже 36 тисяч тонн. Найбільше зловили бичка (21 тис. тонн), тюльки (12,5 тис. тонн) та хамси (2 тис. тонн). Промисел у 2016 році здійснювали 150 українських користувачів.

- Це найкращий показник улову, починаючи з 2004 року ― повідомив керівник «Азоврибоохорони » Сергій Чих - Завдяки професійної роботи рибоохорони ми змогли знизити факти незаконного вилову, а також вивести з тіні значну кількість неврахованого вилову промисловиків.

За його словами, запаси вищевказаних видів риб у Азовському морі дозволяють збільшити результати вилову в кілька разів.

За даними «Азоврибоохорони », середній щорічний вилов у Азовському морі становить 28 тис. 184 тонни риби, у тому числі: азовської хамси ― 5 тис. 91 тонна, тюльки ― 8 тисяч 848 тонн, бичків ― 8 тис. 684 тонн. Середній відсоток освоєння національних квот становить 33%.