АЗС знову підвищили ціни на бензин і дизпаливо

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Ціна бензину всіх марок на 50 коп/л виросла в мережі «Азовнефтепродукт плюс»

Великі мережі автозаправних станцій в Україні підвищили роздрібні ціни на всі види бензинів і дизельного палива.

Так, 30 – 31 січня ціни на заправках мереж ОККО і WOG зросли на 50 коп/л, - до 25,99 грн за літр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) і 23,99 грн/л (дизпаливо), пише OilNews з посиланням на інформацію «Консалтингової групи А-95».

Ціна бензину всіх марок на 50 коп/л виросла в мережі «Азовнефтепродукт плюс». На 10-35 копійок/л подорожчало паливо в мережах «Фактор», «Катрал» і «Татнефть». Ці зміни призвели до зростання середніх роздрібних цін.

Так, бензини А-92 (23,65 грн/л) і А-95 (24,40 грн/л) зросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожчали преміальні марки «п'ятого» (25,40 грн/л). Вартість ДП зросла на 12 коп/л, до 21,01.

Крім того, у період з 27 по 30 січня мережа групи «Приват», якій підконтрольні АЗС «Авіас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» та ін., підвищила вартість всіх палив на 50 коп/л.