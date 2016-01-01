Борщовий набір у грудні відчутно подорожчав

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У перший місяць зими в Україні зросли ціни на овочі

З 30 листопада по 20 грудня середньозважені ціни на картоплю зросли на 3,78%, або на 0,19 гривні, до 5,21 грн/кг. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Ціни на капусту підвищилися на 5,34%, до 3,75 грн/кг; буряк – на 2,48%, до 3,72 грн/кг.

Ціни на цибулю зросли на 2%, до 4,31 грн/кг; моркву – на 3%, до 4 грн/кг.

Раніше Українська асоціація постачальників торговельних мереж констатувала зростання цін на сало на 6%, до 40,5 грн/кг з моменту скасування державного регулювання цін на продовольство, а також зростання цін на молочні продукти на 11–17%.

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