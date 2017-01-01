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    Балаклія на Харківщині повністю розмінована

    • Сьогодні, 20:44
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    Під час розмінування було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів

    Розмінування міста Балаклія та інших населених пунктів Харківської області повністю завершене.

    Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична у Facebook.

    «Розмінування м.Балаклія і населених пунктів Балаклійського району завершено! Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів», - написала Світлична.

    Вона повідомила також, що електропостачання відновлено 95% абонентів, які були відключені.

    «Щодо іншого є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють в посиленому режимі», - зазначила Світлична.

    За її словами, відновити газопостачання у всіх населених пунктах району планується протягом 2-3 днів.

    Раніше в Міноборони повідомили, що на військових складах в Балаклії досі є небезпека загоряння.

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