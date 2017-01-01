Балаклія на Харківщині повністю розмінована

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Під час розмінування було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів

Розмінування міста Балаклія та інших населених пунктів Харківської області повністю завершене.

Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична у Facebook.

«Розмінування м.Балаклія і населених пунктів Балаклійського району завершено! Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів», - написала Світлична.

Вона повідомила також, що електропостачання відновлено 95% абонентів, які були відключені.

«Щодо іншого є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють в посиленому режимі», - зазначила Світлична.

За її словами, відновити газопостачання у всіх населених пунктах району планується протягом 2-3 днів.

Раніше в Міноборони повідомили, що на військових складах в Балаклії досі є небезпека загоряння.