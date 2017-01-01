В Міноборони повідомили, що на військових складах в Балаклії досі є небезпека загоряння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибух в Балаклії

Рятувальники намагаються загасити останній осередок тління

Наразі на військових складах в Балаклії Харківської області залишився лише один осередок тління, планується, що найближчим часом він буде остаточно ліквідований. Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час вечірнього засідання координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі, передає прес-служба Міноборони.

«Наразі залишився лише один осередок тління, але планується, що найближчим часом він буде остаточно ліквідований», — сказав Павловський.

Він також повідомив, що військовослужбовці, залучені до ліквідації наслідків надзвичайної події, працюють у плановому режимі, ситуація повністю під контролем.

Також голова Балакліївської районної державної адміністрації Степан Масельський подякував силовикам за оперативну роботу і зазначив, що з понеділка Балаклія повертатиметься до нормального ритму життя.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Зазначимо, що в у Балаклії пошкоджено більше двох сотень будинків.