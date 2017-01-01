Балчуна терміново прооперували

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Войцех Балчун

Голову правління «Укрзалізниці» шпиталізовано

Голову правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна госпіталізували до лікарні із загостренням апендициту. Його прооперували. Про це Балчун повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Так буває... Appendix, Goodbye!», - написав він.

Як повідомлялось, Балчун запевнив, що займається музикою виключно у вільний час і це не шкодить його роботі. «Питання концертів. Рівень цього аргументу – нижче моїх стандартів. Чи я когось питаю, хто що робить у вільний час. Хтось збирає марки, хтось бігає, а я граю і не збираюся переставати. Це все тільки доводить любов моєї дружини, бо я випробовую її терпіння, а не «Укрзалізниці», – зазначив він.