Балчун переконує, що концерти не заважають його основній роботі

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Войцех Балчун

Чи я когось питаю, хто що робить у вільний час, - керівник «Укрзалізниці»

Керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун сьогодні на брифінгу запевнив, що займається музикою виключно у вільний час і це не шкодить його роботі.

«Питання концертів. Рівень цього аргументу – нижче моїх стандартів. Чи я когось питаю, хто що робить у вільний час. Хтось збирає марки, хтось бігає, а я граю і не збираюся переставати. Це все тільки доводить любов моєї дружини, бо я випробовую її терпіння, а не «Укрзалізниці», – зазначив він.

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. ВолодимирГройсман підтримав другого.

Омелян неодноразово стверджував, що в «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Він також заявляв, що вважає Балчуна некомпетентним управлінцем. «Я був проти кандидатури Бальчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я був правий», - зазначив він.