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Уламки літака «Боїнг» рейсу МН17

Одна з доповідей вийде під заголовком «MH17 - Водії конвою російського «Бука» у червні і липні 2014 року»

Група міжнародних експертів-розслідувачів Bellingcat анонсувала публікацію 5 червня двох нових доповідей, присвячених авіакатастрофі рейсу MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Зазначено, що перша доповідь стосуватиметься відкриття фотографії російського «Бука», яка була зроблена до трагедії рейсу MH17. Ця світлина була поширена російським механіком, який був у Курську, ймовірно, навесні 2013 року.

«Це фото і наш аналіз його служить «відсутньою ланкою» у визначенні місця розташування і видимих деталей «Бука» у проміжку між зимою 2012/13 і літом 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Водночас друга доповідь, як очікується, вийде під заголовком «MH17 - Водії конвою російського «Бука» у червні і липні 2014 року». Це дослідження визначає солдат-водіїв, які могли транспортувати «Бук» до російсько-українського кордону, після чого його перемістили до Східної України, де був збитий Боїнг-777 рейсу MH17.

Крім того, експерти-розслідувачі деталізували окремі вантажні автомобілі та причепи, що брали участь у двох ключових конвоях із червня по липень 2014 року, які були розміщені поблизу кордону РФ і України, надаючи додаткові подробиці діяльності російських військових.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака «Боїнг» рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК «Бук», доправленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає. В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Джерело: РБК-Україна