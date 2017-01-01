Bellingcat довела російське походження «Бука», який збив Boeing 777

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Експерти виявили фотографію ЗРК «Бук 332», зроблену російським механіком, імовірно, навесні 2013 року. Фото підтверджує, що машина була приписана до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила нове фото, яке підтверджує, що «Бук», який збив влітку 2014 року Boeing 777, був приписаний до російської зенітно-ракетної бригади. Про це йдеться в доповіді організації.

Так, експерти виявили в соціальній мережі нову фотографію ЗРК «Бук 332», зроблену російським механіком, імовірно, навесні 2013 року. Фото підтверджує, що машина була приписана до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади (військова частина 32406). Це остання відома фотографія «Бука» перед передислокацією ЗРК з Росії в Україну.

Відзначається, що в мережу фото потрапило тільки в лютому 2015 року. Фахівці стверджують, що доказом того, що це саме той «Бук», який збив літак, служать білі цифри номера, позначки габариту навантаження і транспортні марки.

«Вони знаходяться в тому ж місці, що і на фотографіях і відео «Бука 332», коли він був у Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року», - йдеться в доповіді.

Ця фотографія є останнім виявленим зображенням «Бука 332», яке показує його неясне позначення і транспортне маркування перед конвоєм в червні 2014 року, коли була позначена середня цифра його позначення.

На фото зображений чоловік на фоні ЗРК «Бук 332», ззаду - рожевий контейнер для перевезення ракети 3М8 ЗРК «Коло». Згідно з повідомленням, фотографія з механіком була зроблена на транспортному дворі 53-ї бригади.

Підтверджує це інший знімок, опублікований невідомим курсантом в серпні 2014 року, на якому зображений той же рожевий ракетний контейнер і «Бук 332». Геотеги підтверджують, що фото зроблено у дворі 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова, недалеко від Курська. Геолокацію фотографії авторам доповіді вдалося підтвердити завдяки супутниковим знімкам. Встановлено, що людина на знімку займається ремонтом військової техніки, зокрема ремонтом «Бук-М1». Механік пояснив, що був у багатьох містах Росії в силу специфіки своєї роботи. Він підтвердив, що точно був у Курську в 2013 році і, можливо, в 2014 році.

Джерело: 112 Україна