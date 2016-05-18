Bellingcat попереджає: Донбас – це хімічна бомба уповільненої дії

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Фото ostro.org Шахта «Юний комунар» в передмісті Єнакієвого, де в 1979-му році проводилися ядерні випробування

У регіоні сконцентровані підприємства, ураження яких боєприпасами може призвести до екологічної катастрофи

На Донбасі розташовано багато великих підприємств важкої промисловості. Крім військового конфлікту, загроза екологічної катастрофи - це ще один небезпечний фактор для місцевого населення. Вім Звейненбург, керівник проекту з гуманітарного роззброєння в голландської організації зі сприяння миру PAX, в своїй статті для Bellingcat привів список промислових підприємств, ураження яких боєприпасами може призвести до екологічної катастрофи.

За оцінкою Світового банку, зробленої в 2015 році, на Донбасі знаходяться близько 900 великих промислових підприємств, в тому числі 140 кам'яновугільних копалень, 40 металургійних заводів, 7 теплових електростанцій, а також 177 хімічно небезпечних виробництв, на 113 з яких використовуються радіоактивні матеріали. З екологічної точки зору найбільш згубною є вугільна промисловість - 248 шахт, багато з яких виснажилися і більше не розробляються. Крім того, по території регіону прокладені трубопроводи загальною довжиною 1 230 км, по яких здійснюється постачання нафти, газу і аміаку. За оцінками до 2002 року в Донбасі зібралося 10 млрд т промислових відходів, що відповідає 320 000 т на кв. км.

В ході військових дій уже були пошкоджені від 10 до 20 шахт, в результаті чого в навколишнє середовище потрапили небезпечні промислові відходи, а також відбулося забруднення води і ґрунту. Артилерійському і ракетному обстрілу піддавалися електростанції, що могло б призвести до знеструмлення насосних станцій, потрапляння в навколишнє середовище токсичних поліхлорованих біфенілів і розливу сирої нафти. Під обстріл також потрапляли хімічні підприємства і склади, де зберігаються небезпечні речовини. Руйнувань зазнавали системи водопостачання та каналізації, а також водоочисні споруди.

Одними з найбільш небезпечних в дослідженні Звейненбурга називаються такі об'єкти: Авдіївський коксохімічний завод, Дзержинський фенольний завод, Фільтрувальні станції в районі Донецька, Бахмутський аграрний союз, Микитівський ртутний комбінат, Луганська теплова електрична станція.

За оцінками, 35 шахт, в тому числі один ядерний об’єкт в Єнакієвому, зазнали затоплення, при цьому в разі заповнення інших шахт водою виникає загроза потрапляння забрудненої або радіоактивної води в річку Сіверський Донець та Азовське море, а також потрапляння ізотопів стронцію в Чорне море.

«У цьому регіоні вже існують серйозні екологічні проблеми, так як тут знаходиться кілька сотень підприємств важкої промисловості, а також хімічні заводи, що виробляють тонни токсичних відходів. В ході конфлікту багато з них вже були обстріляні з мінометів і артилерійських знарядь, і іншим загрожує та ж сумна доля. Ці об'єкти - хімічна бомба уповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який момент», - йдеться в дослідженні.