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    Бензин подорожчає ще на 50 копійок – експерт

    • Сьогодні, 14:19
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    Сергій Куюн
    Сергій Куюн

    Пальне подорожчало через зростання ціни нафти на світових ринках, заявив Куюн

    Бензин в Україні подорожчав через зростання ціни на нафту на світових ринках. Як розповів «Главкому» директор ВАТ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн, за його прогнозами, ціна пального може збільшитися ще на 50 копійок.

    «Підвищилися ціни на нафту на ринку. А український ринок на 80% залежний від сировини із закордону, тому і зростає ціна бензину», – пояснив експерт.

    За його словами, оскільки вітчизняні компанії мають значні запаси пального, сезонний чинник уже кілька років не має в Україні впливу на вартість бензину.

    Однак за прогнозами Сергія Куюна, вартість пального продовжить зростати.

    «Мій прогноз – ще 50 копійок за літр. Думаю, до 1 гривні не доросте. Зростання буде, але різкого коливання ціни пального не прогнозую», – резюмував він.

    Як повідомляв «Главком», в Україні подорожчав бензин. У середньому вартість пального зросла на АЗС на 50 копійок.

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