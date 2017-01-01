В Україні подорожчав бензин

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YouTube Ціни зросли і на регіональних АЗС

У середньому вартість пального зросла на 50 копійок

Протягом 10-11 квітня на АЗС відбулося масове подорожчання бензинів і ДТ на 0,1–1,0 грн/л.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

На АЗС «Укрнафта» і станціях контрольованих ЦК «Приват» лінійка пального знову здорожчала на 50 коп./л.

Також вартість бензину і дизпалива зросла в мережах «БРСМ-Нафта», Amic Energy і Sun Oil.

Крім того, на тлі подорожчання цін на АЗС великих мереж лоукост-сегменту роздрібного ринку, ціни зросли на регіональних АЗС.

Таким чином, середня вартість бензинів і дизпалива на АЗС в Україні зросла до: А-92 – 23,85 грн/л, А-95 – 24,60 грн/л, А-95 «Преміум» – 25,80 грн/л, ДП – 22,13 грн/л і ДП «Преміум» – 23,93 грн/л.

Як повідомляв «Главком», у світі ціна нафти зростає на даних про запаси у США.