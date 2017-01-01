Без премій і надбавок: за травень Стець отримав тільки оклад

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Фото «Укрінформ» Юрій Стець

Всю зарплату міністра за минулий місяць склав лише посадовий оклад

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за травень склала 11 160,98 гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства інформаційної політики на запит «Українських Новин».

Згідно з документом, всю зарплату Стеця склав посадовий оклад. Інші доплати, премії, надбавки, матеріальна допомога міністру в травні не нараховувалися та не виплачувалися.

Зарплата Стеця за грудень 2016 року склала 16 тис. гривень, за січень - 12,4 тис. гривень, за лютий - 14,5 тис. гривень, за березень і квітень - по 16 тис. гривень.

Як повідомлялось, міністр інформаційної політики Юрій Стець вчора, 31 травня, написав заяву про відставку. За даними ЗМІ, нині він перебуває в лікарні.