Безвізовий режим між Грузією та ЄС запрацює з 28 березня
- Сьогодні, 19:10
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Громадяни Грузії вже з 28 березня зможуть відвідувати країни Євросоюзу не отримуючи візи.
В Офіційному журналі ЄС 8 березня опублікована резолюція про включення Грузії до списку третіх країн, громадянам яких не пред'являються візові вимоги. Згідно з чинним правилом, дане розпорядження набуде чинності на двадцятий день після опублікування, тобто 28 березня.
Нагадаємо, 2 лютого Європарламент на пленарному засіданні проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони. На засіданні було відзначено, що у разі виявлення порушень, ЄС використає механізм щодо призупинення візового режиму.
В свою чергу, питання безвізового режиму Євросоюзу з Україною може бути вирішене в найближчі тижні.