Білецький розповів, які документи про корупцію в Нацгвардії передав до прокуратури

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Народний депутат, лідер «Азова» Андрій Білецький

Білецький передав Матіосу першу частина наявних у нього матеріалів

Народний депутат, лідер «Азова» Андрій Білецький заявив, що передав заступнику генпрокурора — головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу матеріали, що підтверджують його заяву про корупцію в Національній гвардії України.

В оприлюдненій заяві наголошується, що це — перша частина наявних у парламентарія матеріалів.

«Що показують ці документи? Вони показують дуже просту річ — 21% відкату в будь-якій частині і в будь-якій закупці це є мінімальний відсоток відкату в Національній гвардії України. В деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30... Ці документи сьогодні ляжуть на стіл Матіосу і він уже не зможе говорити, що до нього не зверталися, хоча до цього часу. Справді, не зверталися. Це перший етап наших розслідувань по Національній гвардії України», — зазначив А.Білецький.

Документи передані у підтвердження заяви Білецького, зробленої ним 14 січня 2017 року.

Нагадаємо, народний депутат України, лідер полку «Азов» Андрій Білецький у своїй заяві, опублікованими на сайті полку, звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції. А також заявив, що таке керівництво несе загрозу обороноздатності України.

У свою чергу Нацгвардія просить СБУ перевірити звинувачення екс-командира «Азову».