  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Білецький розповів, які документи про корупцію в Нацгвардії передав до прокуратури

    • Сьогодні, 21:15
    • Розсилка
    <span>Народний депутат, лідер &laquo;Азова&raquo; Андрій Білецький</span>
    Народний депутат, лідер «Азова» Андрій Білецький

    Білецький передав Матіосу першу частина наявних у нього матеріалів

    Народний депутат, лідер «Азова» Андрій Білецький заявив, що передав заступнику генпрокурора — головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу матеріали, що підтверджують його заяву про корупцію в Національній гвардії України.

    В оприлюдненій заяві наголошується, що це — перша частина наявних у парламентарія матеріалів.

    «Що показують ці документи? Вони показують дуже просту річ — 21% відкату в будь-якій частині і в будь-якій закупці це є мінімальний відсоток відкату в Національній гвардії України. В деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30... Ці документи сьогодні ляжуть на стіл Матіосу і він уже не зможе говорити, що до нього не зверталися, хоча до цього часу. Справді, не зверталися. Це перший етап наших розслідувань по Національній гвардії України», — зазначив А.Білецький.

    Документи передані у підтвердження заяви Білецького, зробленої ним 14 січня 2017 року.

    Нагадаємо, народний депутат України, лідер полку «Азов» Андрій Білецький у своїй заяві, опублікованими на сайті полку, звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції. А також заявив, що таке керівництво несе загрозу обороноздатності України.

    У свою чергу Нацгвардія просить СБУ перевірити звинувачення екс-командира «Азову».

    Читайте також
    корупція в Україні Нацгвардія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ