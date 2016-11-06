Білий дім готує ряд заходів після запуску ракети КНДР

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У Білому домі назвали очікуваною «провокацію» з боку Пхеньяна після приходу Трампа на пост президента США

Адміністрація американського президента розглядає повний спектр заходів в якості відповіді на запуск КНДР балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters.

Серед названих американською стороною заходів щодо Пхеньяна вказується введення нових санкцій, а також посилення військової присутності США в районі Корейського півострова.

У Білому домі також назвали очікуваною «провокацію» з боку Пхеньяна після приходу Дональда Трампа на пост президента США.

«Це не стало сюрпризом. Північнокорейський лідер [Кім Чен Ин] любить привертати увагу в подібні моменти », - сказав неназваний член адміністрації американського президента.

Крім того, в Білому домі планують посилити тиск на Китай, щоб він стримував подібну діяльність КНДР. Як зазначається, Трамп уже згадував, що «Пекін робить недостатньо» в цій галузі.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея провела запуск балістичної ракетив напрямку Японського моря.

«Військові зараз встановлюють, чи не є запущена ракета балістичною ракетою «Мусудан», - додало джерело агентства.

Відзначається, що приблизний радіус ураження у ракети «Мусадан» становить 3 тис. км.