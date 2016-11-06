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    Білий дім готує ряд заходів після запуску ракети КНДР

    • Сьогодні, 07:12
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    У Білому домі назвали очікуваною «провокацію» з боку Пхеньяна після приходу Трампа на пост президента США

    Адміністрація американського президента розглядає повний спектр заходів в якості відповіді на запуск КНДР балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters.

    Серед названих американською стороною заходів щодо Пхеньяна вказується введення нових санкцій, а також посилення військової присутності США в районі Корейського півострова.

    У Білому домі також назвали очікуваною «провокацію» з боку Пхеньяна після приходу Дональда Трампа на пост президента США.

    «Це не стало сюрпризом. Північнокорейський лідер [Кім Чен Ин] любить привертати увагу в подібні моменти », - сказав неназваний член адміністрації американського президента.

    Крім того, в Білому домі планують посилити тиск на Китай, щоб він стримував подібну діяльність КНДР. Як зазначається, Трамп уже згадував, що «Пекін робить недостатньо» в цій галузі.

    Раніше повідомлялось, що Північна Корея провела запуск балістичної ракетив напрямку Японського моря. 

    «Військові зараз встановлюють, чи не є запущена ракета балістичною ракетою «Мусудан», - додало джерело агентства.

    Відзначається, що приблизний радіус ураження у ракети «Мусадан» становить 3 тис. км.

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