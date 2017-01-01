Білий дім не коментуватиме питання на тему зв'язків кампанії Трампа з Росією

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Дональд Трамп

Будь-які майбутні питання про розслідування спрямовуватимуться особистому адвокату Трампа

Прес-служба Білого дому не відповідатиме на запитання про розслідування зв'язків президентської кампанії Дональда Трампа з російським урядом.

Як заявив у середу під час брифінгу «без камер» речник Білого дому Шон Спайсер, відтепер всі запити адресуватимуться його адвокату Марку Касовіцу, пише американське видання The Hill.

«Адміністрація президента Трампа припинить відповідати на запитання журналістів стосовно розслідування можливих зв'язків кампанії Трампа з Росією», - цитує видання офіційного представника Білого дому.

Спайсер заявив журналістам, що будь-які майбутні питання про розслідування спрямовуватимуться особистому адвокату президента.

«Ми зосереджуємося на порядку денному президента, і на майбутнє, всі питання на цю тему адресуватимуться зовнішньому юридичному консультанту Марку Касовіцу», - зазначив речник Білого дому.

Коли журналісти попросили конкретизувати щодо питань для консультанта, Спайсер відповів: «Це все».

Різка зміна риторики Білого дому відбулася після того, як президент Трамп повернувся з зарубіжного турне, під час якого в самих Сполучених Штатах розгорівся новий скандал у контексті «російського» розслідування, тепер навколо його зятя – Джареда Кушнера.

Під час брифінгу Спайсер відповів на запитання щодо пропозиції Кушнера росіянам встановити «секретні канали зв'язку». У цьому зв'язку речник Білого дому зазначив, що всі звинувачення будуються на «великій кількості фактів, необгрунтованих нічим крім анонімних джерел».

Джерело: Укрінформ