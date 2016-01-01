Білорусь не підтримала резолюцію ООН щодо окупованого Криму

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Результати голосування в Генасамблеї ООН

За словами Чубарова, країни, які не підтримали резолюцію, ставлять під сумнів суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах

Вірменія, Білорусь, Казахстан і Узбекистан серед тих країн, які не підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про права людини в окупованому Криму. Про це написав народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

«Вірменія, Білорусь, Казахстан і Узбекистан... Вони не підтримали резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна)», проголосованої 19 грудня 2016 року Генеральною Асамблеєю ООН. По суті вони ставлять під сумнів суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах», - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, у понеділок, 19 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в окупованому Криму, ініційовану Україною та підтриману Третім комітетом Генасамблеї. «За» проголосували 70, «проти» - 26, утримались - 77.

Уперше в офіційних документах ООН Росію визнано державою-окупантом, а Автономну Республіку Крим та місто Севастополь - тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.

Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед Місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ до Криму з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини.

Крім того, резолюція вимагає негайно скасувати прийняте Верховним судом РФ 26 квітня 2016 року рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією.

Як зазначається, мета резолюції – забезпечення доступу міжнародних правозахисних механізмів до тимчасово окупованого Криму для моніторингу прав людини.