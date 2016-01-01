Білорусь реекспортувала в Росію 15 тисяч тонн української яловичини

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Россільгоспнагляд заявив, що одне з білоруських підприємств поставляло в Росію українську продукцію

Поставки української сільгосппродукції були заборонені з 1 січня 2016 року

Білорусь реекспортувала в РФ щонайменше 15 тис. тонн української яловичини в 2016 році. При цьому є ймовірність, що обсяг досягає 30 тис. тонн.

Про це повідомив керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт, передає ТАСС.

«Я думаю, що може бути кількість (обсяг реекспортом яловичини з України через Білорусь. – «Главком») мінімум 15 тис. тонн», - сказав він.

Поставки української сільгосппродукції були заборонені з 1 січня 2016 року.

Россільгоспнагляд заявив, що одне з білоруських підприємств поставляло в Росію українську продукцію. Російське відомство вже обмежило поставки з цього підприємства. «У нас ще є два підприємства, поки ми їх не оприлюднюємо», - пояснив керівник Россільгоспнагляду.

Данкверт пояснив, що на 20 грудня Білорусь поставила в Росію більше 160 тис. тонн яловичини, проти 130 тис. тонн в минулому році. При цьому приросту виробництва цієї продукції в Білорусі Россільгоспнагляд не спостерігає. «Значить ця вся продукція з України», - сказав він.