Білорусь треба приєднати до Росії – Жириновський

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Володимир Жириновський

Російський політик та пропагандист запропонував приєднати Білорусь до РФ

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський запропонував приєднати Білорусь до Російської Федерації. Про це він заявив на партійному з'їзді в Москві, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

«Що хоче Лукашенко? Окрему державу, але ціни нехай будуть внутрішньоросійськими. З якого дива? Тоді давайте ви будете частиною нашої держави», - заявив Жириновський.

Крім того, він назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка «лагідним телятком з приказки, який прагне висмоктати що можна з Росії».

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що РФ побоюється відходу Білорусі на Захід, а також виступив проти розміщення російської військової авіабази в своїй країні. Крім того, він пред'явив звинувачення на адресу Росії за порушення договору про кордон.