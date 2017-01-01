Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР»

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Білорусь не пустить до себе людину із «документом», виданим бойовиками

Визнання Росією «документів», виданих терористичними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, не вносить жодних коректив у роботу білоруського прикордонного відомства.

«Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дана особа через кордон пропущена не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетину держкордону республіки Білорусь. В'їхати в даний момент громадяни за цими документами в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в'їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону», - сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що посвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».