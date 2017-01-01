Росія офіційно визнала паспорти «ДНР» і «ЛНР»

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На сайті Кремля з’явився відповідний указ Путіна

У Росії на державному рівні визнані паспорти, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

Відповідний указ президента Росії Володимира Путіна опублікований на сайті Кремля.

«Президент підписав Указ «Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, що постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», - йдеться в повідомленні.

У тексті указу зазначається, що визнавати документи «ДНР» і «ЛНР» вирішили «в цілях захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного гуманітарного права».

На державному рівні відтепер визнаються не тільки паспорти, але і інші юридичні документи, видані владою ДНР або ЛНР - дипломи про освіту, свідоцтва про народження, шлюбні свідоцтва або реєстраційні документи на автомобілі.

Окремо в указі додається, що паспорти «ДНР» і «ЛНР» визнаються тимчасово - «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах» Донбасу. Указ набуває чинності з дня підписання, 18 лютого.