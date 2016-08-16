Білоруський опозиціонер розповів, кому була найбільше вигідна смерть журналіста Шеремета

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Журналіст Павло Шеремет

Статкевич вважає, що вбивство Шеремета пов'язане з білоруськими та московськими справами»

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До вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві можуть бути причетні ті, хто фінансував сайтБілоруський партизан, який публікував критичні матеріали про діючу білоруську владу.

Про це заявив екс-кандидат в президенти Білорусі Микола Статкевич.

«Мені дивною видається версія, що теракт був здійснений для дестабілізації ситуації в Україні. Ваша країна веде війну, тисячі загинули, але одна людина, вибачте, не найвідоміший в Україні журналіст, жодним чином ситуацію в країні не дестабілізує. Я думаю, що це пов'язане з білоруськими та московськими справами», – сказав колишній політв'язень.

Статкевич нагадав, що Шеремет був фактичним власником сайту «Білоруський партизан», опозиційного до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Треба подивитися на історію цього сайту. Він був створений в Москві і фінансувався російськими грошима. Цей сайт займав патріотичну позицію, щоправда, мав свою політичну лінію: деяких політиків «підіймав», деяких – «затирав». Гроші для цього сайту йшли через певних посередників і не виключено, що ці посередники були пов'язані з російськими спецслужбами», – зазначив опозиціонер.

Він припустив, що сам Шеремет міг і не знати про джерела фінансування сайту.

«Потім Павло переїхав до Києва. І сайт туди переїхав, зайнявши проукраїнську і антимосковську позицію. В певних колах це розглядалося, як зрада. Люди, які були авторами цієї ідеї і посередниками, виявилися в складній ситуації. Вони могли очистити свою репутацію і уникнути санкцій тільки такими грубими методами», – розповів Статкевич.

Політик пояснив, що російські спецслужби мали намір використовувати сайт Шеремета в своїх цілях, але він «раптом став ворожим».

«Павло не працював на спецслужби, але він певною мірою користувався фінансовою допомогою через посередників. Я знаю людей, які доставляли ці гроші. Ваші служби, наскільки мені відомо, також їх знають. Я не хотів би називати прізвища, це білоруси-емігранти, які працюють з російськими спецслужбами. І вони були гарантами, але ось щедро профінансований інформаційний проект раптом став ворожим», – розповів опозиціонер.