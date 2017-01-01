Білоруського опозиціонера затримали у поїзді з Варшави

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Володимир Некляєв

Політик мав пряме відношення до організації протестів у країні

У ніч на суботу, 25 березня, затримали Володимира Некляєва, одного з лідерів опозиційного Білоруського національного конгресу.

Некляєв був у числі організаторів протестних акцій, приурочених до Дня Волі, які мають відбутися 25 березня у великих містах країни, повідомляє DW.

Міліція зняла політика в Бресті з поїзда, яким він повертався на батьківщину з Варшави, де брав участь у дискусії в польському сеймі з ситуації в Білорусі. Політик закликав перетворити День Волі на «Марш розсерджених білорусів» та висловити протест соціально-економічної політики Мінська. Головною вимогою учасників запланованих акцій протесту має стати скасування президентського декрету, яким вводиться податок на «дармоїдство».

Президент Олександр Лукашенко заявив про намір боротися з «можливими провокаторами». Сам Некляєв в інтерв'ю БелаПАНу за кілька днів до затримання заявляв: «Можуть, звичайно, «нейтралізувати». Але ховатися від цього (як багато радять), бігати по лісах партизанських ніхто не стане... У разі «нейтралізації» лідерство та відповідальність за проведення Дня Волі візьмуть на себе інші».