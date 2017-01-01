Білозір про «Євробачення»: Росія вчинила як духовний інвалід

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Оксана Білозір

Це свідома позиція Російської Федерації, спрямована на провокування конфлікту, вважає нардеп

Народний депутат Оксана Білозір закликала російські та проросійські ЗМІ не принижувати людську гідність делегата Росії в пісенному конкурсі «Євробачення» та припинити спекулювати на темі людей з особливими потребами.

«Це була свідома позиція Російської Федерації, спрямована на провокування конфлікту», – сказала нардеп.

Вона наголосила на аморальності такого підходу – «використовувати з політичною метою людей з інвалідністю, та в цьому контексті акцентовано увагу на скандалі, який мав місце на російському телебаченні з танцюристом Євгеном Смірновим». Вона також наголосила, що її слова стосуються саме дій Російської Федерації, а не фізичних чи артистичних здібностей російської конкурсантки.

Білозір також зазначила, що цей процес сьогодні дуже заполітизований. «І я вам хочу нагадати один епізод, який відбувся в Росії, це було 4 березня. Була така «Минута славы», де танцюрист Смірнов виступав без однієї ноги. І Літвінова, і Познер його фактично обізвали «ампутантом» і сказали, що його участь у такій програмі, в шоу є взагалі аморальним і забороненим прийомом. І тоді навіть Макс Фадєєв, у кліпі якого знімався Смірнов, обурився і сказав, що краще бути інвалідом фізичним, ніж інвалідом духовним. Власне, так і підійшла, як духовний інвалід, до представлення свого конкурсанта на «Євробачення» Росія...».

Білозір наголосила, що ніколи в житті вона не дозволяла давати оцінку людям, виходячи з їхнього фізичного стану, національності чи релігійних переконань.

Джерело: Укрінформ