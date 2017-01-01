  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Білозір про «Євробачення»: Росія вчинила як духовний інвалід

    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка
    Оксана Білозір
    Оксана Білозір

    Це свідома позиція Російської Федерації, спрямована на провокування конфлікту, вважає нардеп

    Народний депутат Оксана Білозір закликала російські та проросійські ЗМІ не принижувати людську гідність делегата Росії в пісенному конкурсі «Євробачення» та припинити спекулювати на темі людей з особливими потребами.

    «Це була свідома позиція Російської Федерації, спрямована на провокування конфлікту», – сказала нардеп.

    Вона наголосила на аморальності такого підходу – «використовувати з політичною метою людей з інвалідністю, та в цьому контексті акцентовано увагу на скандалі, який мав місце на російському телебаченні з танцюристом Євгеном Смірновим». Вона також наголосила, що її слова стосуються саме дій Російської Федерації, а не фізичних чи артистичних здібностей російської конкурсантки.

    Білозір також зазначила, що цей процес сьогодні дуже заполітизований. «І я вам хочу нагадати один епізод, який відбувся в Росії, це було 4 березня. Була така «Минута славы», де танцюрист Смірнов виступав без однієї ноги. І Літвінова, і Познер його фактично обізвали «ампутантом» і сказали, що його участь у такій програмі, в шоу є взагалі аморальним і забороненим прийомом. І тоді навіть Макс Фадєєв, у кліпі якого знімався Смірнов, обурився і сказав, що краще бути інвалідом фізичним, ніж інвалідом духовним. Власне, так і підійшла, як духовний інвалід, до представлення свого конкурсанта на «Євробачення» Росія...».

    Білозір наголосила, що ніколи в житті вона не дозволяла давати оцінку людям, виходячи з їхнього фізичного стану, національності чи релігійних переконань.

    Джерело: Укрінформ

    Росія Євробачення Оксана Білозір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ