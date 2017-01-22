Більше мільйона американців вийшли на вуличні мітинги проти Трампа

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Марш жінок у Вашингтоні

Найбільша демонстрація пройшла Вашингтоном

Більше 1 мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти президента Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Більше мільйона осіб пройшли маршем по Вашингтону, округ Колумбія, та в інших американських містах», - йдеться в репортажі CNN.

Більшість учасників протестів заявили, що хотіли на маршах жінок показати їм підтримку, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права жінок під час президентства Трампа.

За інформацією CNN, найбільша демонстрація пройшла у Вашингтоні, де протестувальники заповнили Пенсільванія-авеню, ту ж вулицю, якою напередодні йшов Трамп під час свого інавгураційного параду.

За даними організаторів маршу, акції протесту відбулися в більш ніж 600 містах по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що приблизно 673 маршів пройшли у суботу по всьому світу на знак незгоди з риторикою розбрату нового президента США Дональда Трампа, що вступив на посаду 20 січня.