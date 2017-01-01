Біля автобуса «Боруссії Дортмунд» стався вибух: постраждав футболіст
- Сьогодні, 21:37
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Вибух стався перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Боруссією» і «Монако»Біля автобуса футбольного клубу «Боруссія» в Дортмунді стався вибух, один футболіст постраждав.
За даними німецької газети Bild, постраждалий – іспанський центральний захисник німецької команди Марк Бартра. Наразі його відправлено до лікарні.
Вибух стався перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Боруссією» і «Монако».
Наразі йдеться по можливе скасування матчу через інцидент.
Der BVB-Mannschaftsbus steht noch auf der Straße. Scheiben hinten kaputt #BVBASM pic.twitter.com/p7DPJoyU4K— Sebastian Kolsberger (@Kolsi85) 11 квітня 2017 р.