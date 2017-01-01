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    Біля автобуса «Боруссії Дортмунд» стався вибух: постраждав футболіст

    • Сьогодні, 21:37
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    Вибух стався перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Боруссією» і «Монако»

    Біля автобуса футбольного клубу «Боруссія» в Дортмунді стався вибух, один футболіст постраждав.

    За даними німецької газети Bild, постраждалий – іспанський центральний захисник німецької команди Марк Бартра. Наразі його відправлено до лікарні.

    Вибух стався перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Боруссією» і «Монако».

    Наразі йдеться по можливе скасування матчу через інцидент.

    вибух Bild
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