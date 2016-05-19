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    Біля берегів Латвії помітили російські підводні човни

    • Сьогодні, 17:27
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    Підводний човен Б-871 проекту 877В ВМФ РФ (за кодифікацією НАТО Improved Kilo)
    Підводний човен Б-871 проекту 877В ВМФ РФ (за кодифікацією НАТО Improved Kilo)

    Субмарини було зафіксовано на відстані 5,5 морської милі від кордону

    Збройні сили Латвії в неділю виявили біля своїх берегів російські субмарини та корабель підтримки субмарин. Про це Національні збройні сили Латвії повідомили в понеділок у Twitter.

    «16 квітня на відстані 5,5 морської милі від кордону Латвії у винятковій економічній зоні було виявлено два російських підводних човни класу «Кіло», – заявили в збройних силах Латвії.

    Судно технічної підтримки підводного човна класу «Каштан» було зафіксовано того ж дня на відстані 20 морських миль від територіальних вод Латвії.

    Нагадаємо, у Латвії 17 квітня розпочались навчання НАТО Summer Shield, у яких візьмуть участь понад 1,2 тисячі військовослужбовців з різних країн.

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