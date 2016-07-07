У Латвії розпочинаються навчання НАТО Summer Shield

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr Німецькі війська

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з Латвії, Литви, Естонії, США, Канади, Великої Британії, Люксембургу, Болгарії, Румунії, Словаччини, Німеччини та Швеції

У Латвії 17 квітня розпочнуться навчання НАТО Summer Shield, у яких візьмуть участь понад 1,2 тисячі військовослужбовців з різних країн. Про це повідомляє Головний штаб Сил оборони Естонії.

"Понад 200 естонських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях НАТО Summer Shield, які пройдуть на латвійському полігоні Адажі з 17 по 30 квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім Естонії, у міжнародних військових навчаннях на Адазькому полігоні і прилеглій до нього території візьмуть участь військовослужбовці з Латвії, Литви, США, Канади, Великої Британії, Люксембургу, Болгарії, Румунії, Словаччини, Німеччини та Швеції. Як повідомили в штабі, на навчаннях відпрацьовуватиметься артилерійська підтримка, повітряна оборона і розвідка, нерозповсюдження зброї масового ураження, протитанкова оборона і операції військових інженерів.

Як повідомлялося, Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-35А «Лайтнінґ» II ( F-35A Lightning II) до Європи.

Джерело: РБК-Україна