Біля берегів Литви прикордонники виявили, ймовірно, російську торпеду

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Російські торпеди

Наразі знахідкою займаються фахівці з ВМС Литви, аби точно встановити походження торпеди

Литовські прикордонники виявили на березі Балтійського моря предмет циліндричної форми, який заздалегідь класифіковано як навчальна торпеда ВМФ Росії.

Про це повідомляє Baltnews.lt із посиланням на прес-центр Служби охорони державного кордону Литви.

«Корпус навчального боєприпасу проржавів, з чого експерти зробили висновок, що він тривалий час перебував в агресивному середовищі», – йдеться в повідомленні.

Наразі знахідкою займаються фахівці з ВМС Литви. Не виключено, що вони зможуть виявити якісь специфічні ознаки, за якими вдасться точно ідентифікувати снаряд.