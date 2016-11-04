Біля берегів Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2 бали

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Осередок землетрусу залягав на глибині близько двох кілометрів

Землетрус магнітудою 5,2 бали зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Осередок землетрусу залягав на глибині близько двох кілометрів.

Його епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на захід від турецького міста Айваджік, в 156 кілометрах від міста Ізмір та в 64 кілометрах на північний захід від грецького міста Мітіліні.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.