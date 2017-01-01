У Стамбулі обвалився багатоповерховий будинок: є жертви

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Обвалена будівля в Стамбулі

Будівлю було призначено під знесення

У Стамбулі (Туреччина) внаслідок обвалення 7-поверхового будинку загинула людина, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомляє CNN Turk.

У будівлі було 56 квартир і три магазини. Її було зведено у 1993 році, призначено під знесення і відселено в 2015 році.

Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.

Джерело: 112 Україна