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    У Стамбулі обвалився багатоповерховий будинок: є жертви

    • Сьогодні, 17:08
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    Обвалена будівля в Стамбулі
    Обвалена будівля в Стамбулі

    Будівлю було призначено під знесення

    У Стамбулі (Туреччина) внаслідок обвалення 7-поверхового будинку загинула людина, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомляє CNN Turk.

    У будівлі було 56 квартир і три магазини. Її було зведено у 1993 році, призначено під знесення і відселено в 2015 році.

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    Джерело: 112 Україна

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