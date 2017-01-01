Біля локацій «Євробачення-2017» встановлять бетонні огорожі

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5 канал Бетонну огорожу розмістять на локаціях «Євроарена» і «Євромістечко»

Антитерористичні заходи контролюватиме КМДА

Кабмін доручив Київській міській державній адміністрації забезпечити встановлення бетонних огорож біля всіх локацій проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який проходитиме у травні у Києві.

Про це йдеться в протоколі наради щодо забезпечення безпеки конкурсу, пишуть «Українські новини».

«Доручити КМДА опрацювати питання та забезпечити встановлення бетонної огорожі для забезпечення антитерористичних заходів на локаціях «Євроарена», «Євромістечко» і майданчику, призначеного для розміщення генераторів, палива, телетрансляційних станцій та іншого», – йдеться в документі.

Також за результатами наради Міністерству внутрішніх справ доручено перейти на посилений режим служби з 24 квітня.

Раніше «Главком» повідомляв, що половину квитків на «Євробачення» придбали іноземці, лідери – німці та британці.