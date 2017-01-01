  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Біля локацій «Євробачення-2017» встановлять бетонні огорожі

    • Сьогодні, 13:26
    • Розсилка
    Бетонну огорожу розмістять на локаціях &laquo;Євроарена&raquo; і &laquo;Євромістечко&raquo;
    5 канал
    Бетонну огорожу розмістять на локаціях «Євроарена» і «Євромістечко»

    Антитерористичні заходи контролюватиме КМДА

    Кабмін доручив Київській міській державній адміністрації забезпечити встановлення бетонних огорож біля всіх локацій проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який проходитиме у травні у Києві.

    Про це йдеться в протоколі наради щодо забезпечення безпеки конкурсу, пишуть «Українські новини».

    «Доручити КМДА опрацювати питання та забезпечити встановлення бетонної огорожі для забезпечення антитерористичних заходів на локаціях «Євроарена», «Євромістечко» і майданчику, призначеного для розміщення генераторів, палива, телетрансляційних станцій та іншого», – йдеться в документі.

    Читайте також

    Також за результатами наради Міністерству внутрішніх справ доручено перейти на посилений режим служби з 24 квітня.

    Раніше «Главком» повідомляв, що половину квитків на «Євробачення» придбали іноземці, лідери – німці та британці.

    Читайте також
    Кабмін Євробачення Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ