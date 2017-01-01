Половину квитків на «Євробачення» придбали іноземці, лідери – німці та британці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євробачення

В Україні очікується до 20 тисяч іноземних гостей на «Євробаченні»

На дев'ять подій музичного конкурсу «Євробачення 2017», який пройде в Україні, продали понад 27 тисяч квитків.

Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, інформує його прес-служба.

«Приблизно 50% придбали українці, 50% – іноземці. З-поміж іноземців лідирують німці та британці. Тобто європейці їхатимуть до нас сміливо і з великим задоволенням. Ми очікуємо до 20 тис іноземних гостей протягом двох тижнів усіх подій «Євробачення», – сказав він.

Кириленко анонсував із 10 квітня початок продажу квитків на півфінали та гранд-фінал.

«Це дуже дефіцитні квитки», – сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, станом на 4 квітня на всі дев’ять подій «Євробачення» вже продано 26 тисяч 919 квитків на загальну суму 36 млн 232 тис. грн, що становить 80% від очікуваних надходжень.

Сценарії для шоу «Євробачення-2017» напишуть британці Алекс Ворал і Тім Телін.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.